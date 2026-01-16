Локомотив Пловдив и Етър не се победиха в контрола

Локомотив Пловдив и втородивизионният Етър Велико Търново завършиха наравно 1:1 в контролна среща, играна на "Лаута". Кристиян Величков откри за гостите през първата част, но Парвиз Умарбаев изравни през второто полувреме. Хуан Переа пък изпусна дузпа за "железничарите" в края на мача.

В 36-ата минута Жулиен Лами изведе Мариян Вангелов зад защитата на Етър, нападателят размина вратаря на "виолетовите", но след това не успя да уцели опразнената врата.

В 42-ата минута Кристиян Величков стреля от около 20 метра, но Петър Зовко отрази. Две минути след това обаче Величков откри резултата след асистенция на Ивайло Марков, който играе в Етър под наем именно от Локомотив.

В 71-ата минута "черно-белите" изравниха след бърза контраатака, завършена от Парвиз Умарбаев за 1:1.

Пет минути след това Хуан Переа бе фаулиран в наказателното поле и главният съдия отсъди дузпа. Именно колумбийският нападател се зае с изпълнението, но не уцели вратата.

За Локомотив това бе първа проверка от началото на зимната подготовка, а сега за тима предстои подготвителен лагер в Турция, където "железничарите" ще изиграят още три контроли срещу сръбския Напредак Крушевац, косовския Балкани и украинския Колос Коваливка.