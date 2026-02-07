Локомотив Пловдив не прояви милост срещу Левски

Локомотив Пловдив се върна с гръм и трясък на победния път в НБЛ. Баскетболистите на Асен Николов не проявиха милост срещу Левски след 115:80 в мач от 20-ия кръг. В "Сила" дебютантът в елита реши всичко още през първото полувреме, за да се справи със съпротивата на момчетата, водени от Константин Папазов.

На линия за пловдивчани бяха Илиян Илиев и Преслав Дурев, докато "сините" отново можеха да разчитат на Марио Боянов, а дебют направи Лазар Петров, но отсъстваше Александър Александров.

"Черно-белите" остават еднолично на четвъртото място във временното класиране с 11 победи и 7 загуби. От своя страна столичният отбор запазиха десетата си позиция с 3 успеха и 14 поражения. На 15 февруари (неделя) Локомотив ще има гостуване на Спартак Плевен, а Левски ще приеме Ботев 2012 ден по-късно.

Томислав Минков и Шоу Андерсън направиха така, че домакините да се радват на летящ старт и двуцифрена разлика. Гостите показаха, че няма да се примирят толкова лесно чрез Лъчезар Димитров, Седариан Рейнс и Димитър Маринчешки, но „черно-белите“ имаха с какво да отговорят в нападение и да си издействат аванс от 11 точки в края на дебютната част.

Дъвъръл Рамзи и Калил Милър поеха щафетата в хода на втория период, оставяйки двуцифрения аванс „смърфовете“. Точният мерник на Марио Боянов позволи на „сините“ да надигнат глава, но Грант Сингълтън върна жеста и новакът в шампионата се изстреля при 59:39 на голямата почивка.

Милър, Рамзи и Сингълтън дадоха да се разбере, че тимът от Пловдив не е способен да допусне изненада и при подновяването на играта, когато авансът му стана още по-застрашителен. Този път усилията на Маринчешки и Боянов не бяха достатъчни за столичния отбор да отговори, което бе достатъчно за домакините да се отскубнат 26 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка интригата окончателно се изпари и това бе всичко.

Грант Сингълтън поведе колоната на реализаторите за Локомотив с 29 точки, допълнени от 8 асистенции, като бе 8/8 при стрелбата си от средна дистанция. Шоу Андерсън финишира със 17 точки и 5 борби, Калил Милър навъртя 15 и 5 овладени под двата ринга топки. Дъвърл Рамзи (12 завършващи подавания) и Томислав Минков имат по 13 точки, Кръстомир Михов отбеляза 11.

Димитър Маринчешки (8 борби) и Марио Боянов (6 точни стрелби от далечна дистанция) бяха над всички за Левски с по 21 точки. Седариан Рейнс завърши с 12 и 5 овладени под двата ринга топки.