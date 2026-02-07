Балкан си тръгна доволен от Шумен

Балкан се върна на победния път в НБЛ по убедителен начин. Момчетата на Васил Христов сломиха Шумен със 101:83 в мач от 20-ия кръг. В зала "Младост" балканци се радваха на двуцифрено предимство в огромна част от двубоя, което бе и ключът към успеха срещу играчите на Росен Барчовски.

Официален дебют с екипа на "зелените" направи новото попълнение в лицето на Джейлън Джонсън.

Тимът от Ботевград се изравни на върха в подреждането с Рилски спортист, като на сметката им личат по 15 успеха и 3 поражения, а "жълто-зелените" остават на последната 11-та позиция с 2 победи и 15 загуби. На 13 февруари (петък) Балкан ще бъде домакин на Берое Стара Загора. От своя страна Шумен ще приеме Миньор 2015 ден по-късно.

Гостите разчитаха на ударното си нападение, дело на Демонд Робинсън, Джамари Блекмън и Джак Пейкънкоф, за да поемат бърз контрол върху събитията на паркета. Въпреки изявите на Майкъл Марш и Костадин Лазаров, които се опитаха да дадат тон на домакините, балканци продължиха в същия дух за аванс 11 от точки след 10 минути игра.

“Зелените“ нямаха спиране и във втората част, в която разликата им придоби още по-солидни размери. До края на първото полувреме Джейлън Бар и Лазаров не дадоха желания ефект на „жълто-зелените“, а тимът от Ботевград се изстреля при 59:45 на голямата почивка.

Гостите запазиха стабилитета си в нападение и защита при подновяването на играта в опит да не изпуснат водачеството. Шуменският отбор намери противодействие чрез Лазаров и Бар основно, но те не застрашиха разликата на балканци, които в края на третия период се откъснаха с 15 точки. Във финалната десетка „зелените“ повториха упражнението и удържаха успеха.

Демонд Робинсън се открои за Балкан с 24 точки и 6 борби. Джамари Блекмън наниза 18 точки, Илиян Пищиков добави 15, Джак Пейгънкоф финишира с 13 и 6 асистенции. Димитър Димитров записа 12 точки и 7 борби.

Костадин Лазаров изригна с 30 точки за Шумен. Джейлън Бар (7 борби) и Майкъл Марш (5 овладени под двата ринга топки) добавиха по 17, Уилям Елис реализира 14.