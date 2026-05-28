Локомотив София води преговори с Любослав Пенев

Спорт
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Босът на клуба Веселин Стоянов потвърди интереса, като пожела на специалиста здраве и завръщане във футбола

Ръководството на Локомотив София води преговори с Любослав Пенев за евентуалното му завръщане в треньорската професия. Това потвърди пред БГНЕС босът на "червено-черните“ Веселин Стоянов.

"Пожелавам му най-вече да е жив и здрав и след това смятам, че трябва да му се даде възможност да се завърне във футбола“, заяви Стоянов.

През декември миналата година стана ясно, че Пенев води тежка битка с онкологично заболяване, заради което премина лечение в Германия. В началото на 2026 година той се завърна в България и продължи възстановяването си, като през март самият той сподели, че състоянието му се подобрява.

За бившия национал това е втора подобна битка, след като през 1994 година здравословен проблем го лиши от участие на световното първенство в САЩ, където България постигна историческото четвърто място.

Последно Пенев работи като старши треньор на Локомотив Пловдив през 2024 година. В кариерата си той е водил още тимове като ЦСКА София, Литекс Ловеч, Ботев Пловдив и Хебър Пазарджик.

Пенев има сериозна визитка и като футболист, с престои в Валенсия и Атлетико Мадрид, а евентуалното му завръщане начело на Локомотив София би било една от любопитните треньорски рокади в българския футбол.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив София

