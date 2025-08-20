Лош старт за Ференцварош в плейофния кръг за влизане в основната схема на Шампионската лига

С победи за гостите приключиха първите три мача от плейофния кръг за влизане в основната схема на Шампионската лига.

Тимът на Карабах надигра унгарския първенец Ференцварош с 3:1 в Будапеща и направи голяма крачка към класиране за основната фаза на турнира. Унгарците, които елиминираха Лудогорец в предишния кръг, поведоха за радост на феновете на "Групама Арена" с попадение на щатния реализатор Барнабаш Варга в 29-ата минута.

През втората част гостите направиха обрат с голове на Марко Янкович в 50-ата, Кевин Медина в 67-ата и резервата Муса Курбанлъ в 85-ата минута.

Шампионът на Кипър Пафос надигра сръбския гранд Цървена звезда с 2:1 на "Мала Маракана" в Белград. Жоао Корея откри резултата още в първата минута, а Пепе удвои от дузпа в 52-ата. В 58-ата минута и Цървена звезда получи дузпа за игра с ръка, като Бруно Дуарте пропусна, но при добавката реализира с глава за 1:2.

Брюж победи с 3:1 Рейнджърс като гост на "Айброкс" в Глазгоу и взе добър аванс преди реванша след седмица. Белгийците решиха мача в началните минути с три бързи гола на Ромео Вермант (3), Йорне Спилеерс (7) и Брендон Мехеле (20). За домакините се разписа Данило (49).

Програма на мачовете тази вечер:

Базел (Швейцария) - Копенхаген (Дания)

Будьо/Глимт (Норвегия) - Щурм Грац (Австрия)

Селтик (Шотландия) - Кайрат Алмати (Казахстан)

Фенербахче (Турция) - Бенфика (Португалия)