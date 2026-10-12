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Лудогорец разгроми Арда и даде летящ старт на повторния дебют за Игор Йовичевич

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 05:55 мин.
Спорт
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Бърнард Текпетей блесна с два гола, Руан Секо се отличи с попадение и две асистенции, а разградчани се доближиха на две точки от лидера Левски в Първа лига

лудогорец разгроми арда даде летящ старт повторния дебют игор йовичевич
Снимка: Startphoto.bg
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Лудогорец постигна категорична победа с 5:0 над Арда в последния двубой от 11-ия кръг на Първа лига. Разградчани не оставиха съмнения в превъзходството си на "Хювефарма Арена“ и осигуриха впечатляващо начало на Игор Йовичевич при завръщането му начело на отбора. Бърнард Текпетей реализира две попадения, а по веднъж се разписаха Кайо Видал, Руан Секо и Иван Желизко. Гостите от Кърджали играха с човек по-малко от 30-ата минута след директен червен картон на Георги Николов.

С успеха Лудогорец събра 26 точки от 10 изиграни мача и заема третото място в класирането, само на две зад лидера Левски, който също има 10 срещи. Вторият ЦСКА е с 27 точки от 11 двубоя. Арда остава шести със 17 точки от 11 мача и продължава серията си без победа в първенството.

Срещата започна с добра възможност за гостите. В 11-ата минута бившият футболист на Лудогорец Станислав Иванов върна топката към Димитър Велковски, който стреля силно от района на точката за изпълнение на дузпа, но Хендрик Бонман се намеси и изби в корнер.

В 18-ата минута домакините откриха резултата след отлична комбинация. Руан Секо овладя топката в центъра на терена и с прецизно извеждащо подаване разсече защитата на Арда. Кайо Видал се озова непокрит и без затруднения преодоля Анатолий Господинов за 1:0.

Само две минути по-късно разградчани бяха близо до второ попадение. Бърнард Текпетей изведе с ефектно подаване с външен фалц Симеон Шишков по левия фланг. Младият защитник продължи атаката към наказателното поле, където Петър Станич отправи опасен удар, но топката премина встрани от вратата.

В 22-рата минута Арда опита да отговори чрез Станислав Иванов, който проби през центъра и беше спрян с нарушение от Абделмаджид на границата на наказателното поле. Димитър Велковски застана зад топката, но изпълнението му от прекия свободен удар премина далеч от целта.

Ключовият момент в срещата настъпи в 30-ата минута, когато Арда остана с десет души. Абделмаджид задържа за фланелката Георги Николов, който реагира остро и удари защитника без топка. Главният съдия Кристиян Колев показа директен червен картон на нападателя на гостите.

Численото предимство позволи на Лудогорец да установи още по-сериозен контрол върху двубоя, а в заключителните минути на първата част домакините решиха изхода му.

В 44-ата минута Руан Секо комбинира с Бърнард Текпетей в наказателното поле. Ганаецът отправи мощен удар с левия крак от изключително малък ъгъл, а топката се отклони от горната греда и влетя в мрежата на Господинов за 2:0.

В четвъртата минута на добавеното време Текпетей отбеляза второто си попадение и направи преднината на Лудогорец класическа. Вячеслав Велев извърши нарушение срещу Петър Станич в опасна близост до наказателното поле. При последвалия пряк свободен удар ганайското крило стреля, а рикошет в крака на Виктор Попов промени траекторията на топката и я направи неспасяема за вратаря на Арда.

След почивката разградчани продължиха да доминират и в 55-ата минута стигнаха до четвърто попадение. Агибу Камара намери Руан Секо в наказателното поле, а след удара на нападателя топката рикошира във Виктор Любенов, прехвърли Анатолий Господинов и попадна в мрежата за 4:0.

В 65-ата минута Лудогорец създаде нова опасност. Руан Секо комбинира с Ерик Маркус в търсене на третата си асистенция в двубоя, но силният диагонален удар на бразилеца премина покрай вратата.

Осем минути по-късно Арда отговори с изстрел на Преслав Бачев, който обаче не затрудни Хендрик Бонман.

В 86-ата минута Иван Желизко оформи крайното 5:0 и отбеляза първия си гол с екипа на Лудогорец. След разиграване при ъглов удар Амир Хаджиахметович и Желизко размениха двойно подаване, а украинецът насочи топката в далечния ъгъл на вратата.

Така Лудогорец записа убедителен успех при повторния дебют на Игор Йовичевич, който се завърна начело на разградчани след напускането на Томас Райс. Хърватският специалист, извел "орлите“ до требъл през 2025 година, започна новия си период в клуба с пет попадения и суха мрежа.

За Арда поражението задълбочи негативната серия в първенството. Тимът на Александър Тунчев няма победа в шампионата от 31 август, когато се наложи с 2:0 над Ботев Враца.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Арда Кърджали #ПФК Лудогорец

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