Лудогорец се изкачи в челната тройка след домакински успех над Ботев Враца

Лудогорец победи като домакин Ботев Враца с 2:0 в мач от 17-ия кръг на Първа лига. Така разградчани събраха актив от 30 точки и се завърнаха в топ 3 на класирането. Попаденията бяха дело на Ивайло Чочев и Квадво Дуа.

Шампионът на България имаше преимущество още от първите минути. Първото попадение падна в 27-ата минута, когато Петър Станич центрира от фаул, Димитър Евтимов допусна грешка, като остана под топката. Диниш Алмейда отклони кълбото в гредата, което се върна към Педро Нареси, който подаде успоредно на голлинията към Чочев, а той от непосредствена близост се разписа.

След подновяването на играта Лудогорец създаде още няколко положения, но не успяваше да стигне до нов гол. В 71-ата минута след бърза атака Петър Станич пусна към Квадво Дуа в наказателното поле, а той с премерен удар прати топката в мрежата за 2:0.

В заключителните минути Ботев Враца опита да се върне в срещата, но без успех. Врачани остават на 8-ата позиция в подреждането 21 пункта.