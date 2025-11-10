Луис Енрике след победата на ПСЖ в Лион: Важно е да печелиш, да си на върха

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вяра Илиева от Вяра Илиева
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Специалистът изради задоволството си от играта на Канг-ин Ли и го поздрави за 100-ия му мач с ПСЖ.

Снимка: БГНЕС
Устойчивост е дума, която харесвам. Това каза Луис Енрике след успеха на ПСЖ над Олимпик Лион, който дойде в последните секунди на мача на стадион "Групама".

Столичният клуб победи с 3:2 и си върна първото място в класирането на Лига 1.

Гол с глава на Жоао Невеш след корнер на Канг-ин Лий върна усмивките на лицата на парижани в добавеното време на срещата.

Запитан дали тази победа произтича от устойчивостта, за която е призовал в деня преди мача, треньорът на парижани отговори:

"Това е дума, която харесвам. Показахме правилния, прецизен манталитет, за да спечелим мача. Вкарахме гол, а Лион изравни, и така нататък. При 2:2 беше трудно. Нямахме време да контролираме играта. Важно е да печелиш, да си на върха, защото трябва да печелиш мачове, когато нещата станат трудни."

Енрике каза още, че Уорън Заир-Емери е по-уверен този сезон.

"Може да играе навсякъде. Той е много ефективен. Важно е да имаме играчи, които могат да играят на множество позиции, когато ние се борим. Ще продължим, но все още трябва да се подобрим в защита. Допуснахме две грешки. Трябва да знаем кога да се насочваме напред и кога не", обясни наставникът на шампионите.

"Лион играе много добре. Имат много контузени играчи. Те са истински отбор. Харесва ми начинът, по който играят футбол", добави Енрике по адрес на съперника.

Запитан за представянето на Жоао Невеш, който се разписа и срещу Байерн Мюнхен, и срещу Лион снощи, Енрике каза:

"Всички играчи са важни, особено тези, които вкарват. Надявам се да си върна повечето играчи и да мога да имам нормален сезон. От началото на този сезон нищо не е било нормално."

Специалистът изради задоволството си от играта на Канг-ин Ли.

"Искам да го поздравя за 100-ия му мач с ПСЖ. Той изпълнява корнери и го прави много добре. Той има качества. Познаваме го перфектно. Той е различен. Иска да се усъвършенства, както всички играчи", коментира Енрике.

#Канг-ин Ли #Жоао Невеш #Лига 1 2025/2026 #ФК Олимпик Лион #Луис Енрике #ПСЖ

