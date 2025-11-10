Пари Сен Жермен спечели гостуването си на Олимпик Лион с гол на Жоао Невеш в добавеното време

Пари Сен Жермен успя да измъкне победата при тежкото си гостуване на Олимпик Лион с гол на Жоао Невеш в добавеното време. Столичани спечелиха с 3:2.

ПСЖ два пъти излизаше напред в резултата благодарение на Уарен Заир-Емери и Хвича Кварацхелия, но домакините от Лион два пъти изравняваха чрез Афонсо Морейра и Ейнсли Майтланд-Найлс.

С трите точки тимът на Луис Енрике се върна на първо място в класирането, където през уикенда бяха последователно Ланс и Олимпик Марсилия.

Френският шампион в момента играе без носителя на "Златната топка" Усман Дембили, Дезире Дуе, Ашраф Хакими и Нуно Мендеш.