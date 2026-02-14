БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лука Модрич наказа Пиза, Росен Божинов с пълен мач при загуба от Милан

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Българският национал започна като титуляр, но "росонерите“ стигнаха до успех с 2:1 и се доближиха до върха в Серия А

Лука Модрич наказа Пиза, Росен Божинов с пълен мач при загуба от Милан
Снимка: БТА
Българският национал Росен Божинов започна като титуляр и изигра пълни 90 минути за Пиза при домакинската загуба с 1:2 от Милан в среща от 25-ия кръг на Серия А.

Божинов се представи стабилно в отбрана, но не успя да помогне на тима си да стигне поне до точка. Решаващият момент дойде пет минути преди края, когато ветеранът Лука Модрич реализира майсторски победния гол за гостите.

Преди това Рубен Лофтъс-Чийк откри резултата за Милан с глава след центриране на Закари Атекаме през първото полувреме. В началото на втората част резервата Никлас Фюлкруг пропусна дузпа, след като уцели гредата.

Фелипе Лойола върна надеждите на домакините с изравнително попадение в 71-ата минута, но опитът и класата на Модрич наклониха везните в полза на „росонерите“ в 85-ата минута.

В края на срещата полузащитникът на Милан Адриен Рабио беше изгонен заради два бързи жълти картона след протести срещу съдийско решение.

С успеха Милан събра 53 точки и се приближи на пет от лидера Интер, който има 58. Пиза остава на последното място в класирането с 15 точки.

Останалите мачове от 25-ия кръг:
Събота:
Комо - Фиорентина
Лацио - Аталанта
Интер - Ювентус

Неделя:
Удинезе - Сасуоло
Кремонезе - Дженоа
Парма - Верона
Торино - Болоня
Наполи - Рома

Понеделник:
Каляри - Лече

В челото след Интер и Милан се нареждат Наполи с 49 точки, както и Ювентус и Рома с по 46.

