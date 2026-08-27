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Лука Йович: Магическа вечер

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Спорт
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Това беше първата ни цел за сезона, каза нападателят на АЕК Атина след елиминирането на Левски.

Лука Йович: Магическа вечер
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Нападателят Лука Йович обеща АЕК да играе смело в груповата фаза на Шампионската лига по футбол, за която гръцкият първенец се класира, след като елиминира българския Левски в плейофите на надпреварата.

Йович откри резултата още в седмата минута, а след това изработи дузпа малко след почивката за успеха на "жълто-черните" от Атина с 4:0 реванша снощи и след 0:0 в първия мач в София те продължават в групите на най-престижния европейски клубен турнир.

"Магическа нощ и страхотно класиране на АЕК. Постигнахме този успех, след като доминирахме от първата минута. Това беше първата ни цел за сезона, а сега ще се стремим да защитим и титлата си в Гърция. Ще се борим във всеки мач от груповата фаза на Шампионската лига. Ще играем смело. Това е нещото, което мога да обещая", коментира сръбският национал, който вече има 25 гола в 47 мача с екипа на АЕК след трансфера си от италианския гранд Милан преди малко повече от година.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #Лука Йович

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