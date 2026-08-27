Марко Николич: Доволен съм от нашия отбор

Старши треньорът на АЕК Атина Марко Николич е щастлив от класирането в основната фаза на Шампионската лига. Гръцкият първенец победи с 4:0 Левски и продължава напред в най-силния клубен турнир в света.

"Както казах, доволен съм от нашия отбор. Всеки треньор винаги иска да добави нещо допълнително към състава. Никой не е толкова луд, че да каже, че не иска качествено ново попълнение. Следим пазара, но сега това не е приоритет за нас. Ако изникне нещо и ни хареса, то трябва да е в съответствие с нашия проект. Класирането за Лигата не значи, че ще похарчим много. Ако се появи такава възможност, защо не", заяви Николич пред медиите след двубоя срещу българския шампион.