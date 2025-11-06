Любчо Нешков: Не вярвам Коридор №8 да бъде построен

Журналистът Любчо Нешков постави под съмнение дали стратегическият Коридор №8 някога ще бъде изграден. Това коментира той в "Денят започва " във връзка с това, че днес предстои на жп гара Гюешево да се подпише споразумение за подготовка и експлоатация на железопътния тунел между България и Република Северна Македония – част от Коридор №8.

Любчо Нешков коментира, че през годините коридорът е бил обект на геополитически интереси и външен натиск.

„По повод първата годишнина от членството на България в Европейския съюз в Италия изготвих документален филм за коридор №8. И вътре имаше един разговор с човек от пристанището в Бургас. Той каза: ‘Този коридор никога няма да бъде построен, защото Русия не го иска.’ Това беше 2008 година.“

Нешков припомни и думи на покойния македонски президент Борис Трайковски:

„В последния ни разговор, през 2001 или 2002 година, темата пак беше коридор №8. И той каза три изречения, които още ми кънтят в главата: "Гърция прави всичко възможно, отклонява средства, усвоява средства, за да не бъде реализиран коридор №8", каза той.

Журналистът подчерта, че днес към руското и гръцкото влияние се добавя и китайско, а Северна Македония приоритизира коридор №10 – Будапеща, Белград, Скопие, Атина.

"Дали трябва да бъдем песимисти? Аз не вярвам нито на Караджов, нито на Александър Николовски, който до вчера ни наричаше мизернци и че коридорът е абсолютно безсмислен от икономическа гледна точка, че те ще го построят", коментира Нешков.

Според него церемонията в Гюешево е важна не само за региона, а и за сигурността на Европа: