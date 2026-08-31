Любослав Пенев: Начертали сме посоката, точките ще дойдат

Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев остана доволен от реакцията на своя отбор през второто полувреме при равенството 2:2 срещу Дунав в Русе. Специалистът, който навърши 60 години в деня на двубоя, призна, че на "железничарите“ им е липсвал характер преди почивката, но е убеден, че резултатите ще дойдат.

"Добър мач. Първото полувреме ни липсваше характер. Второто полувреме беше различно, нищо че изоставахме в резултата, но можеше да се поздравим с победа. Отбелязахме два гола, досега не го бяхме правили“, заяви Пенев.

Наставникът подчерта, че в представянето на Локомотив има както положителни моменти, така и детайли, върху които предстои сериозна работа.

"Имаме и слаби, и силни страни. Ще обърнем специално внимание на слабите страни. Отборът е много добре подготвен. Във всеки един елемент – физически, тактически и технически, има неща, които трябва да изчистим“, обясни той.

Според Пенев един от основните проблеми на столичани е начинът, по който влизат в срещите. Той поиска от футболистите си да демонстрират повече характер още от първите минути, вместо да бъдат принудени да наваксват изоставане.

"Не показваме характер в началото и де факто започваме с гол или два пасив. Всички, които обичат Локомотив, да са спокойни. Начертали сме посоката. Точките ще дойдат. Отдаденост и характер във всеки мач, за да не пропиляваме цяло полувреме“, категоричен беше треньорът.

Пенев използва случая и да благодари за многобройните поздравления по повод своя 60-годишен юбилей, като обясни, че за него денят е бил преди всичко работен.