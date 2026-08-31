БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала"...
Чете се за: 03:52 мин.
Добър край: У нас се прибра българката, която се...
Чете се за: 02:17 мин.
Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и...
Чете се за: 01:20 мин.
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 04:12 мин.
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любослав Пенев: Начертали сме посоката, точките ще дойдат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Локомотив София поиска повече характер от футболистите си след равенството 2:2 с Дунав и увери привържениците, че отборът е на правилния път

Любослав Пенев: Начертали сме посоката, точките ще дойдат
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев остана доволен от реакцията на своя отбор през второто полувреме при равенството 2:2 срещу Дунав в Русе. Специалистът, който навърши 60 години в деня на двубоя, призна, че на "железничарите“ им е липсвал характер преди почивката, но е убеден, че резултатите ще дойдат.

"Добър мач. Първото полувреме ни липсваше характер. Второто полувреме беше различно, нищо че изоставахме в резултата, но можеше да се поздравим с победа. Отбелязахме два гола, досега не го бяхме правили“, заяви Пенев.

Наставникът подчерта, че в представянето на Локомотив има както положителни моменти, така и детайли, върху които предстои сериозна работа.

"Имаме и слаби, и силни страни. Ще обърнем специално внимание на слабите страни. Отборът е много добре подготвен. Във всеки един елемент – физически, тактически и технически, има неща, които трябва да изчистим“, обясни той.

Според Пенев един от основните проблеми на столичани е начинът, по който влизат в срещите. Той поиска от футболистите си да демонстрират повече характер още от първите минути, вместо да бъдат принудени да наваксват изоставане.

"Не показваме характер в началото и де факто започваме с гол или два пасив. Всички, които обичат Локомотив, да са спокойни. Начертали сме посоката. Точките ще дойдат. Отдаденост и характер във всеки мач, за да не пропиляваме цяло полувреме“, категоричен беше треньорът.

Пенев използва случая и да благодари за многобройните поздравления по повод своя 60-годишен юбилей, като обясни, че за него денят е бил преди всичко работен.

"Днес не отговарях на никакви обаждания и съобщения. Аз не мога да работя и да пиша съобщения. Благодаря на всички, които се сетиха в днешния ден. За мен 31 август е много важен и специален празник за моето семейство“, каза специалистът.

"Пожелавам на всички да са живи и здрави. Аз също да съм жив и здрав. Както се казва – "да илядиш, Любослав Пенев“, завърши наставникът на Локомотив София.

Свързани статии:

Любослав Пенев: Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него
Любослав Пенев: Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него
Легендата на българския футбол благодари за пожеланията по случай...
Чете се за: 00:52 мин.
Любослав Пенев празнува 60-годишен юбилей
Любослав Пенев празнува 60-годишен юбилей
Той завинаги ще остане в историята като легенда на ЦСКА и...
Чете се за: 02:17 мин.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе #ПФК Локомотив София #Любослав Пенев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
1
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
2
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
3
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние
4
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 3: България - Англия на световното първенство по Сока 6
5
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 3: България - Англия на световното...
До 36° днес, захлаждане се очаква в четвъртък
6
До 36° днес, захлаждане се очаква в четвъртък

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
4
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Български футбол

Арда продължи победния си ход с два гола след почивката срещу Ботев Враца
Арда продължи победния си ход с два гола след почивката срещу Ботев Враца
Стипе Вуликич с емоционално послание след раздялата с Левски Стипе Вуликич с емоционално послание след раздялата с Левски
Чете се за: 02:35 мин.
Емануел Луканов: Като поведем, трябва да търсим начин да затворим мача Емануел Луканов: Като поведем, трябва да търсим начин да затворим мача
Чете се за: 04:25 мин.
Дунав изпусна Локомотив София в голово шоу в Русе Дунав изпусна Локомотив София в голово шоу в Русе
Чете се за: 05:30 мин.
Левски преотстъпи защитник на Септември Левски преотстъпи защитник на Септември
Чете се за: 00:45 мин.
Любослав Пенев: Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него Любослав Пенев: Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа
СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Протест в Белград: Шофьори на комиони са недоволни от правилата за престой в Шенген Протест в Белград: Шофьори на комиони са недоволни от правилата за престой в Шенген
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Пожарът над Рилския манастир: Над 3 тона вода бяха излети от дрон Пожарът над Рилския манастир: Над 3 тона вода бяха излети от дрон
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Тонове българско грозде може да останат необрани заради ниски изкупни цени Тонове българско грозде може да останат необрани заради ниски изкупни цени
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хладнокръвие по време на бедствие: Училищен директор спаси 900...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
До 30 ноември избираме динамичен, балансиран или консервативен...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Захлаждане с гръмотевични бури, после отново горещо време
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ