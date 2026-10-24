Люис Хамилтън с "Ферари" беше най-бърз в третата свободна тренировка преди утрешното Гран При на САЩ във Формула 1

Люис Хамилтън с "Ферари" беше най-бърз в последната тренировка за Гран При на САЩ във Формула 1, след като съотборникът му Шарл Льоклер спечели двете сесии в петък на пистата „Circuit of the Americas“ в Остин.

Седемкратният световен шампион изоставаше от Льоклер ден по-рано, оплаквайки се от неравностите и посоката на настройка на обновения си автомобил, но тази вечер изглеждаше, че се е върнал към желаното. 41-годишният пилот направи най-добрата си обиколка с време от 1:34.893 минута, на 0.168 пред пилота на "Ред Бул" Макс Верстапен и на 0,234 пред Льоклер, преди квалификацията за място, като Ферари преследва първия си полпозишън за 2026 година.

„Ферари изглежда много силен. Те имат някои хубави подобрения, както и Ред Бул. Струва ми се, че Ферари може да е отборът, който трябва да победим този уикенд“, каза шефът на "Макларън" Зак Браун.

Льоклер щеше да е начело, ако не беше анулирана най-добрата му обиколка заради превишаване на ограниченията на пистата на девети завой, докато Хамилтън също трябваше да предприеме маневри в късна бърза обиколка, за да избегне бавното "Ауди" на Габриел Бортолето пред него.

Лидерът в шампионата Кими Антонели с "Мерцедес", който може да вземе титлата в неделя, ако спечели и другите резултати се развият в негова полза, е пети, а най-близкият му съперник и съотборник Джордж Ръсел - четвърти.

Антонели води пред Ръсел със 102 точки, като остават пет състезания след Остин, освен ако последните две в Близкия изток не се наложи да бъдат отменени поради конфликт в региона.

Четирикратният световен шампион Ферстапен спечели последните две състезания в Малайзия и Сингапур, а също така триумфира от полпозишън в Остин миналия сезон.

Оскар Пиастри от Макларън беше шести най-бърз, а съотборникът му и настоящ шампион Ландо Норис - осми.