ИЗВЕСТИЯ

Магическото число в тениса вече е 22

Стефан Георгиев
Всичко от автора
Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
Карлос Алкарас е най-младият играч в Оупън ерата, печелил и четирите турнира от Голямата четворка.

Снимка: БТА
С всеки следващ смразяващ форхенд Карлос Алкарас печели все повече и повече симпатии. Испанецът триумфира над Новак Джокович в неделния ден, благодарение на което стана най-младият играч в Оупън ерата, печелил и четирите турнира от Голямата четворка. Какво постижение само! Карлитос е едва на 22 години, а вече във визитката му личат седем трофея от Шлема. Та той е част от голямата игра от шест години, а вече отправя сериозни заявки да бъде сред най-великите, държали ракета изобщо в историята. Алкарас спечели 5 от последните 8 надпревари в Големия Шлем. Да не говорим, че вече е в престижната компания на сръбския си опонент в неделния ден, Рафаел Надал, Роджър Федерер, Андре Агаси и Род Лейвър като единствените хора, които са постигали кариерен Шлем – да са печелили поне по веднъж всеки един от най-престижните турнири. По ирония на съдбата Алкарас подобри рекорда за най-млад шампион във всички 4 турнира на своя идол Рафаел Надал – Матадора беше в трибуните в Мелбърн. Самият той стигна до споменатото постижение, когато беше на 24 години през 2010 година.

Можем да върнем лентата дори още по-назад. Ако не се концентрираме само върху епохата на Откритите първенства, то Карлос задмина Дон Бъдж, който печели поне по веднъж всеки от турнирите, когато е на 22 години 355 дни през далечната 1938. За уменията и невероятната психическа устойчивост на Алкарас говори и фактът, че той до момента е играл 8 пъти на финал в Шлема, като е бил от печелившата страна в 7 от случаите. Единственото изключение е загубата му от Яник Синер на Уимбълдън през миналата година. В останалите случаи три пъти беше победен Джокович, два пъти Синер и по веднъж Александър Зверев (с когото направиха знаменит полуфинал тази година) и Каспер Рууд (срещу когото Карлос игра в първия си финал в Шлема през 2022 на Откритото първенство на Съединените Щати). Никак не бива да бъде подценявано и обстоятелството, че в нито един от финалите Алкарас не е срещал тенисист, който да е ранкиран по-надолу от петото място в схемата. С други думи – победите му са все срещу възможно най-добрите в бранша.

Преди малко стана дума, че само шестима са печелили и четирите турнира в Оупън ерата. И ако Надал го прави относително рано, то Алкарас изпреварва значително всички останали – Роджър Федерер е на 27, когато най-накрая побеждава на Ролан Гарос, Новак Джокович и Андре Агаси са на по 29 години, докато Род Лейвър е на 31, когато попълва колекцията си. И нещо, което може би е най-показателно от всичко: великият Джокович, който е рекордьор по титли от Голямата четворка със своите фамозни 24, печели само 1 трофей, преди да навърши 23 години. Алкарас вече има 7 и с тези темпове не искам да си мисля какво ли може да постигне атлетичният испанец, който изглежда безкрайно непримирим и гладен за успехи.

„Винаги когато дойда в Австралия, мисля само за успех“ – бяха част от думите на Карлос след мача.

Притеснителното за конкурентите му е, че той мисли за успех навсякъде, където отиде.

Сервисът беше компонентът, който беше подложен на най-сериозни критики от анализаторите. Но и върху тази част от играта испанецът положи неимоверно усилия и подобрението е видимо – разнообразие, труден за разчитане, знаещ кога да усили ритъма или пък да го забави в зависимост от значението на предстоящата точка. На „Флашинг Медоус“ в края на миналото лято испанецът спечели 98 от 101 гейма на свой сервис.

И тук идва логичният въпрос – възможно ли е той да бъде избраният и най-накрая да видим един човек да печели и четирите турнира от Шлема в рамките на една календарна година? Свръхпостижение, което не беше по силите дори на Джокович, Надал и Федерер...

