Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

Макрон ще номинира нов премиер до 48 часа

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
По света
След два дни консултации Себастиан Льокорню обяви, че има мнозинство срещу предсрочни избори

цирк стигнахме ново дъно идва краят ерата макрон
Френският президент Макрон ще може да номинира нов премиер в следващите 48 часа, заяви тази вечер сегашният ръководител на правителството в оставка Себастиан Льокорню.

След два дни консултации с политическите партии той заяви, че е налице мнозинство срещу разпускането на парламента. Според Льокорню перспективата за предсрочни избори избледнява.

Пред камерите на телевизия "Франс Две", обаче той призна, че пенсионната реформа остава една от най-големите пречки пред сформиране на нов кабинет.

"Не мисля, че сега е подходящия момент за смяна на президента на страната", заяви Льокорню по повод призивите за оставка на Макрон.

Премиерът в оставка даде да се разбере, че няма да остане на поста и отказа да посочи кой може да го наследи. Решението е на държавния глава, посочи Льокорню. Засега не е ясно кога президентът ще го обяви.

#политическа криза във Франция # Еманюел Макрон #Франция

