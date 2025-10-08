БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интензивните валежи у нас към края си
МВР влезе в сградата на Община Несебър
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Интензивните валежи у нас към края си

След няколкодневни проливни дъждове в България обстановката започва да се успокоява. Най-големи количества валежи са регистрирани в Дунавската равнина, а около Русе са паднали над 100 литра на квадратен метър.

Според метеорологичните данни през последните 24 часа най-много е валяло в областите, отбелязани с тъмносиньо на картата – над 50 литра на кв. м, а в червените зони около Русе – над 100 литра.

През нощта валежите от запад ще намаляват, а облачността ще се разкъсва. Все още в Северна България ще има слаби превалявания, главно в часовете преди обяд.

Минималните температури утре ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 7°, на морския бряг – между 11 и 14°. Максималните стойности ще достигат между 14 и 19°, като в столицата ще бъдат около 14°, а по Черноморието – 16° на север и 17° на юг.

В западната половина от страната намалението на облачността ще продължи. Над източната ще се задържи облачно, а главно в часовете преди обяд на много места все още ще има валежи, с тенденция към отслабване. Ще духа умерен, в североизточните райони и на морския бряг - временно силен северозападен вятър.

Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, с височина на вълните около метър, а температурата на морската вода се понижава и е от 18° на север, до 20° на юг.

И по Черноморието в сутрешните часове ще вали, но през деня и там валежите ще спират.

В планините ще се задържи облачно, на места с валежи, като границата между сняг и дъжд ще е на около 1800 метра. Ще духа силен северозападен вятър.

Снежната покривка ще продължи да се увеличава, а в комбинация със силния вятър, видимостта по високите части ще е намалена.

Средиземноморският циклон, --- причина за проливните валежи у нас, вече се изтегля на североизток от Балканите и утре ще продължи да вали главно в източните и северните райони от полуострова, но вече предимно слабо. Валежи ще има в Източна Испания, в страните от Централна Европа, както и на Скандинавския полуостров, където ще бъде и много ветровито.

У нас -до края на тази и в началото на новата седмица ще има по-малко облаци и повече слънчеви часове.

Превалявания се очакват в петък в планинските райони, а в събота – и в Северна България.

Максималните температури през повечето дни ще бъдат между 15 и 20°, малко по-ниски в съботния ден, а минималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 10°.

