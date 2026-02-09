Мален дърпа Рома към четвъртото място

Отборът на Рома победи с 2:0 Каляри в поредна среща от 24-ия кръг на италианската Серия „А“. в герой за „вълците“ се превърна новото попълнение Дониел Мален, който отбеляза и двете попадения в мача. Нидерландецът откри резултата в 25-ата минута, когато прокара топката технично покрай вратаря на гостите.

В средата на второто полувреме тифозите на Рома отново скандираха името на Мален, а този път попадението дойде след удар от близко разстояние. С асистенция за гола се отчете Зечи Чилик. За Мален това беше общо трети гол след трансфера от Астън Вила през януари.

Дебют за Рома записа и Брайън Сарагоса, който в 57-ата минута се появи на терена за сметка на Лоренцо Пелегрини.



За Рома това беше 15-та победа от началото на сезона, след която столичани се изравниха по точки – 46 – с четвъртия в таблицата Ювентус, който снощи завърши наравно у дома 2:2 с Лацио.

Рома продължава да има и най-добрата защита в лигата. За 24 кръга „вълците“ са допуснали едва 14 попадения. Загубата за Каляри пък сложи край на серията на сардинци от три последователни успеха, която ги отдалечи чувствително от опасната зона в класирането.