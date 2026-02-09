БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мален дърпа Рома към четвъртото място

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

"Вълците" продължават да са с най-добра защита в първенството.

Дониел Мален, Рома
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Рома победи с 2:0 Каляри в поредна среща от 24-ия кръг на италианската Серия „А“. в герой за „вълците“ се превърна новото попълнение Дониел Мален, който отбеляза и двете попадения в мача. Нидерландецът откри резултата в 25-ата минута, когато прокара топката технично покрай вратаря на гостите.

В средата на второто полувреме тифозите на Рома отново скандираха името на Мален, а този път попадението дойде след удар от близко разстояние. С асистенция за гола се отчете Зечи Чилик. За Мален това беше общо трети гол след трансфера от Астън Вила през януари.

Възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини владееха тотално инициативата и можеха да се поздравят и с по-убедителен успех, но в крайна сметка други голове във вратата на Елиа Каприле нямаше.

Дебют за Рома записа и Брайън Сарагоса, който в 57-ата минута се появи на терена за сметка на Лоренцо Пелегрини.

За Рома това беше 15-та победа от началото на сезона, след която столичани се изравниха по точки – 46 – с четвъртия в таблицата Ювентус, който снощи завърши наравно у дома 2:2 с Лацио.

Рома продължава да има и най-добрата защита в лигата. За 24 кръга „вълците“ са допуснали едва 14 попадения. Загубата за Каляри пък сложи край на серията на сардинци от три последователни успеха, която ги отдалечи чувствително от опасната зона в класирането.

Свързани статии:

Аталанта сломи Кремонезе в Бергамо и остана в битката за Европа
Аталанта сломи Кремонезе в Бергамо и остана в битката за Европа
"Нерадзурите“ решиха мача още преди почивката и стигнаха до успех с...
Чете се за: 01:15 мин.
Ювентус навакса пасив от два гола и стигна до равенство срещу Лацио
Ювентус навакса пасив от два гола и стигна до равенство срещу Лацио
Попадение в 96-ата минута донесе точка на “бианконерите”.
Чете се за: 01:30 мин.
#Серия А 2025/26 #ФК Каляри #Дониел Мален #Рома

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
1
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
2
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
Политическите коментари по случая "Петрохан"
3
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни кошари
5
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни...
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
6
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Европейски футбол

Аталанта сломи Кремонезе в Бергамо и остана в битката за Европа
Аталанта сломи Кремонезе в Бергамо и остана в битката за Европа
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
ПСЖ разгроми Олимпик Марсилия в “Льо Класик” ПСЖ разгроми Олимпик Марсилия в “Льо Класик”
Чете се за: 01:52 мин.
Ювентус навакса пасив от два гола и стигна до равенство срещу Лацио Ювентус навакса пасив от два гола и стигна до равенство срещу Лацио
Чете се за: 01:30 мин.
Реал Мадрид спечели гостуването си на Валенсия с голове след почивката Реал Мадрид спечели гостуването си на Валенсия с голове след почивката
Чете се за: 01:15 мин.
Първи гол за Милен Желев в Румъния Първи гол за Милен Желев в Румъния
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
"Климатът - горещата истина": Защо мъжете имат по-висок въглероден отпечатък? "Климатът - горещата истина": Защо мъжете имат по-висок въглероден отпечатък?
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Задържаха нападателя на възрастен мъж във Варна
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След записите в интернет: Пациентки се обявиха в защита на лекаря...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Напрежението САЩ-Иран: Техеран може да разреди уран срещу отмяна на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Защо се чупят олимпийските медали - започва разследване
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ