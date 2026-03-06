Малена Замфирова е с множество травми, предстои ѝ нова операция

Българската сноубордистка Малена Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото.

16-годишната спортистка беше пометена от пиян турист на писта в Шплиндерув Млин навръх националния празник 3-и март. Замфирова избра Чехия за подготовката си за стартовете от Световната купа през уикенда.

Сноубордистката първоначално бе настанена в болницата в Храдец Кралове, където й бяха извършени операции, а днес й предстои нова сложна хирургическа интервенция в специализирана клиника в Грац, Австрия.

Замфирова е била за кратко в безсъзнание, обясни говорителката на болницата в Храдец Кралове Луси Ханоушова.

„Тя е със сериозни травми в гърба и долните крайници. Заради това бе докарана с хеликоптер в травматологията”, допълни Ханоушова за iDnes.cz.

Чешките власти вече започнаха разследване по случая, като пияният турист е пред угрозата до лежи две години в затвор за нанасяне на тежка телесна повреда.