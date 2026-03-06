БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

Малена Замфирова е с множество травми, предстои ѝ нова операция

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
16-годишната спортистка беше пометена от пиян турист на писта в Чехия

зои милано кортина малена замфирова осминафинал паралелен гигантски слалом видео
Снимка: startphoto.bg
Българската сноубордистка Малена Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото.

16-годишната спортистка беше пометена от пиян турист на писта в Шплиндерув Млин навръх националния празник 3-и март. Замфирова избра Чехия за подготовката си за стартовете от Световната купа през уикенда.

Сноубордистката първоначално бе настанена в болницата в Храдец Кралове, където й бяха извършени операции, а днес й предстои нова сложна хирургическа интервенция в специализирана клиника в Грац, Австрия.

Замфирова е била за кратко в безсъзнание, обясни говорителката на болницата в Храдец Кралове Луси Ханоушова.

„Тя е със сериозни травми в гърба и долните крайници. Заради това бе докарана с хеликоптер в травматологията”, допълни Ханоушова за iDnes.cz.

Чешките власти вече започнаха разследване по случая, като пияният турист е пред угрозата до лежи две години в затвор за нанасяне на тежка телесна повреда.

Влади Зографски с първи подиум за Световната купа по ски скок
Влади Зографски с първи подиум за Световната купа по ски скок
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на световното по биатлон Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на световното по биатлон
Чете се за: 01:07 мин.
Председателят на "Съвет за спортно развитие Пловдив" Иван Пашов: Няма да взeмаме, само ще влагаме Председателят на "Съвет за спортно развитие Пловдив" Иван Пашов: Няма да взeмаме, само ще влагаме
Чете се за: 05:52 мин.
Почина спортният журналист Николай Пръвчев Почина спортният журналист Николай Пръвчев
Чете се за: 01:37 мин.
Давид Иванов е на финал на кон с гривни на Световната Купа в Баку Давид Иванов е на финал на кон с гривни на Световната Купа в Баку
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 06.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 06.03.2026 г., 12:25 ч.

