Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:17 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 00:50 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

Манчестър Сити без Омар Мармуш за няколко седмици

Спорт
Нападателят е с контузия в коляното.

Омар Мармуш
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Манчестър Сити ще бъде без нападателят Омар Мармуш няколко седмици, разкри мениджърът на „гражданите“ Хосеп Гуардиола на пресконференция преди предстоящото градско дерби срещу Юнайтед. Египетският национал е получил контузия на коляното в световното квалификация срещу Буркина Фасо във вторник.

„Омар трябва да направи последни тестове, но мисля, че ще отсъства няколко седмици. Преди или след следващата пауза за националните отбори трябва да бъде готов", каза испанският специалист.

Гуардиола разкри още, че защитникът Джон Стоунс е под въпрос за дербито срещу Манчестър Юнайтед в неделя заради мускулни проблеми, които го принудиха да пропусне световните квалификации с националния тим на Англия.

Очаква се дебют да запише вратарят Джанлуиджи Донарума, който беше привлечен в последния ден на трансферния прозорец от европейския клубен шампион ПСЖ.

Дербито Манчестър Сити – Манчестър Юнайтед е в неделя от 18:30 часа.

#Омар Мармуш #ФК Манчестър Сити #Хосеп Гуардиола

