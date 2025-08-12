БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

Манчестър Сити поведе битката за Донарума

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
"Гражданите" са готови да отпратят титулярния си страж Едерсон, за да привлекат италианеца.

джанлуиджи донарума официално играч псж
Манчестър Сити възнамерява да подпише с вратаря на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума, ако Едерсон напусне, съобщава RMC Sport. Галатасарай се интересува от трансфера на бразилския национал.

Английският клуб вече е започнал преговори с обкръжението на вратаря. Отбелязва се, че нивото на италианеца е високо оценено от мениджъра на Сити Пеп Гуардиола.

Донарума играе за ПСЖ от 2021 година. Договорът му с парижани изтича през лятото на 2026 година.

Италианският вратар не е включен в състава на ПСЖ за мача за Суперкупата на УЕФА срещу Тотнъм. 26-годишният Донарума се очаква скоро да изрази позицията си относно факта, че клубът не е подновил договора му и е подписал с вратаря Люка Шевалие от Лил.

#ФК Пари Сен Жермен #Едерсон #ФК Галатасарай #ФК Манчестър Сити #Джанлуиджи Донарума

