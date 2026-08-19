БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха...
Чете се за: 06:30 мин.
НАТО: Алиансът е готов да защити съюзниците си при атака...
Чете се за: 00:50 мин.
Иван Демерджив: В района на Безмер са предприети всички...
Чете се за: 01:07 мин.
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и...
Чете се за: 05:07 мин.
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни...
Чете се за: 06:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Сити трансферира Тиджани Райндерс в Ал-Кадсия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Полузащитникът игра един сезон при "гражданите"

Интер - Манчестър Сити, Тиджани Райндерс
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Полузащитникът Тиджани Райндерс се присъедини към саудитския футболен клуб Ал-Кадсия с трансфер на стойност 61 милиона евро от Манчестър Сити. Англичаните изкараха близо 5 милиона от нидерландския халф, който привлякоха от Милан през миналото лято.

Райндерс завършва кариерата си в Манчестър Сити с 50 мача и седем попадения.

Нидерландецът напуска Сити часове след изходящия трансфер на друг халф - Родри, който бе продаден на Барселона за сходна сума. По-рано от "Етихад" си тръгнаха още вратарят Джеймс Трафърд (47 милиона евро), защитникът Мануел Аканджи (15 милиона) и бранителят Нейтън Аке (8 милиона). Като свободни агенти напуснаха Джон Стоунс и Бернардо Силва.

Водещият входящ трансфер на Сити за това лято е Елиът Андерсън, за когото бяха платени 135 милиона евро на Нотингам Форест.

Свързани статии:

Тиджани Райндерс напуска Манчестър Сити след само един сезон
Тиджани Райндерс напуска Манчестър Сити след само един сезон
Нидерландският национал е приел предложението на Ал Кадисия, а...
Чете се за: 01:52 мин.
#Манчестър Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Отиде си музикантът Боян Христов
2
Отиде си музикантът Боян Христов
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
3
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
Горещо време с температури между 33° и 38° до края на седмицата
4
Горещо време с температури между 33° и 38° до края на...
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
5
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в...
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
6
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Футбол

Теодор Иванов: Дошли сме да преодолеем ОФИ
Теодор Иванов: Дошли сме да преодолеем ОФИ
Христо Янев: Доказахме, че имаме място в Европа Христо Янев: Доказахме, че имаме място в Европа
Чете се за: 03:17 мин.
Умберто Бетенкурт е новият селекционер на Кабо Верде Умберто Бетенкурт е новият селекционер на Кабо Верде
Чете се за: 01:15 мин.
Хари Кейн иска да остане в Байерн Мюнхен и след края на настоящия сезон Хари Кейн иска да остане в Байерн Мюнхен и след края на настоящия сезон
Чете се за: 03:37 мин.
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по Сока 6 с участието на България Гледайте по БНТ 3 световното първенство по Сока 6 с участието на България
Чете се за: 01:42 мин.
Гледайте по БНТ 3 на живо от Арена Бургас битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал Гледайте по БНТ 3 на живо от Арена Бургас битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха за националната ни сигурност няма
Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха за...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс" След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Бруталното убийство в Съединение: Прокуратурата и полицията разследват тежкото престъпление Бруталното убийство в Съединение: Прокуратурата и полицията разследват тежкото престъпление
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Военен хеликоптер „Кугър" се включи в гасенето на горски...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Открити са още три мъртви птици от защитени видове в Национален...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Държавата обединява усилията си срещу детската агресия и престъпност
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Агресия към данъчни в Слънчев бряг: Собственик на павилион блъсна...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ