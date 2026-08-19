Манчестър Сити трансферира Тиджани Райндерс в Ал-Кадсия

Полузащитникът Тиджани Райндерс се присъедини към саудитския футболен клуб Ал-Кадсия с трансфер на стойност 61 милиона евро от Манчестър Сити. Англичаните изкараха близо 5 милиона от нидерландския халф, който привлякоха от Милан през миналото лято.

Райндерс завършва кариерата си в Манчестър Сити с 50 мача и седем попадения.

Нидерландецът напуска Сити часове след изходящия трансфер на друг халф - Родри, който бе продаден на Барселона за сходна сума. По-рано от "Етихад" си тръгнаха още вратарят Джеймс Трафърд (47 милиона евро), защитникът Мануел Аканджи (15 милиона) и бранителят Нейтън Аке (8 милиона). Като свободни агенти напуснаха Джон Стоунс и Бернардо Силва.

Водещият входящ трансфер на Сити за това лято е Елиът Андерсън, за когото бяха платени 135 милиона евро на Нотингам Форест.