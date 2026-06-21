Мари Боузкова покори Нотингам и спечели първата си титла на трева

Чешката тенисистка Мари Боузкова триумфира с титлата на турнира от категория WTA 250 в Нотингам, след като победи американката Ема Наваро във финала на надпреварата на тревни кортове в Англия.

Поставената под номер 4 в схемата Боузкова се наложи над третата поставена Наваро със 7:6(5), 4:6, 6:2 в двубой, продължил близо три часа.

Първият сет предложи сериозна битка и бе решен след тайбрек, в който чехкинята показа по-здрави нерви. Американката отговори във втората част и изравни резултата след пробив в ключов момент, но в решителния трети сет Боузкова пое инициативата и не остави съмнения в превъзходството си.

27-годишната тенисистка завърши срещата с четири аса, две двойни грешки и реализира четири от своите 14 възможности за пробив.

Това е четвърта титла в кариерата на Мари Боузкова и втора за сезона след успеха ѝ в Богота. Трофеят в Нотингам има и специална стойност за чехкинята, тъй като е първи на сингъл върху тревна настилка.

Успехът идва само седмица преди началото на Уимбълдън и със сигурност ще даде допълнително самочувствие на Боузкова преди третия турнир от Големия шлем за годината.