Марин Петков ознаменува представянето си с Играч №1 на FIFA Series 2026 в Джакарта

Усилията на Марин Петков с екипа на българския национален отбор по футбол на турнира Fifa Series 2026 не останаха незабелязани. „Лъвовете“ надвиха Индонезия с 1:0 на финала, който се изигра на стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарта, а футболистът Ал Таавун заслужи признание за своето представяне. Българският национал стана турнира, провел се на индонезийска земя.

Нападателят финишира с три попадения за „лъвовете“. Той се разписа на два пъти срещу Соломоновите острови на полуфиналите, когато отбеляза два гола. Петков се превърна в герой и на финала срещу индонезийците, отбелязвайки от дузпа, с което прати успеха в лагера на „трикольорите“.