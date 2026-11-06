Маркус Гиздол: Това е нашето ниво в момента

Маркус Гиздол смята, че ЦСКА е дал своя максимум след втората загуба в Лигата на конференциите. „Армейците“ отстъпиха пред Панатинайкос с 1:2 на Олимпийския стадион „Спирос Луис“ в Атина. Треньорът на „червените“ отбеляза, че въпросните срещи са урок и пример как трябва да вървим към следващото ниво.

"Панатинайкос е много класен отбор, погледнете какви футболисти играят там. За нас тези мачове са урок и пример как трябва да вървим към следващото ниво. В момента показахме максимума, това е нашето ниво. Играчите дадоха всичко от себе си", започна той.

Специалистът похвали вратаря Фьодор Лапоухов за изявите му и добави, че е опитал да ротира състава, за да запази силите на част от играчите за неделното дерби с Левски.

"Лапоухов изигра страхотен мач. Той е един от най-добрите вратари, които напоследък съм виждал. Надявам се да остане в клуба следващите години. В неделя имаме важен мач, исках да направя промени. Вече е петък, след два дни играем с Левски и трябва да се погрижа да за възстановяването на играчите и тези промени бяха наложителни, но такава е програмата и трябва да се съобразяваме с нея.

„Исках да видя Тамиму Уору в игра, затова смених Давид Пастор. Теренът беше тежък, затова извадих и Стефано Сенси, трябваше да го запазим за мача с Левски“, уточни наставникът.

"Левски имаше по-лесен мач от нашия. Играчите на Левски вероятно вече са по леглата, а ние тепърва трябва да се прибираме към България, но трябва да се справим", заяви Гиздол.