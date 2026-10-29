Марсоход на НАСА откри свръхфини прахови частици на Червената планета

Марсоходът на НАСА „Пърсивиърънс“, който от кацането си през 2021 г. проучва района на кратера „Йезеро“ в северното полукълбо на Марс, е открил най-ситните прахови частици, засичани досега на Червената планета, съобщава Ройтерс.

Роувърът е регистрирал свръхфини частици с размер около 100 нанометра, или приблизително 500 пъти по-малки от дебелината на човешки косъм. „По-малкият размер на частиците не прави праха непременно по-опасен, но по-ситните частици имат по-голям потенциал да проникнат дълбоко в човешкото тяло, откъдето организмът по-трудно може да ги елиминира“, обяснява Скот ван Бомел от Вашингтонския университет в Сейнт Луис. Той е член на научния екип на „Пърсивиърънс“ и водещ автор на статия за откритието.

„Както при всяко вещество, токсичността зависи от дозата и продължителността на въздействието. Марсианският прах съдържа силициев диоксид, железни и хлорни съединения, за които е известно, че при достатъчно високи дози са вредни и на Земята“, казва Ван Бомел.

„Пърсивиърънс“ анализира прахови частици, полепнали по оборудването му, включително по материали, предназначени за скафандри, които са били превозвани от шестколесния робот, за да се провери издръжливостта им в суровите условия на Марс.

При предишни измервания са открити марсиански прахови частици с минимален диаметър около 3 микрометра. Инструментът на „Пърсивиърънс“ за рентгенов анализ на химичния състав на скалите е регистрирал две категории частици, които са още по-малки. Наред с ултрафините зрънца са установени частици с диаметър под 2,5 микрометра, което е 30 пъти по-малко от дебелината на човешки косъм.

Тези миниатюрни частици са достатъчно малки, за да проникнат в белите дробове на астронавт, да навлязат в кръвообращението и потенциално да увредят жизненоважни органи. Друг повод за безпокойство е, че марсианската среда, и по-конкретно физическите свойства на праха, биха могли с течение на времето да влошат състоянието на материалите, от които са изработени скафандрите и обитаемите модули.

„Откритията ще подпомогнат проектирането на бъдещи системи за поддържане на живота при пилотирани мисии до Марс, включително избора на материали за скафандри и обитаеми модули, както и методи за почистване, ефективни при частици с размери под един микрон. Те също така допълват насоките и протоколите, установени от НАСА по отношение на токсикологичните рискове“, посочва Ван Бомел.

Основната задача на марсохода „Пърсивиърънс“ е търсенето на следи от древен микробен живот на Марс. НАСА обаче го използва и за подготовка на бъдещи пилотирани мисии. „Резултатите от това проучване не означават, че Марс е твърде опасен за хората. Марсианският прах е опасност, която трябва да се вземе предвид при проектирането, точно както радиацията и разстоянието от Земята“, допълва Ван Бомел.

НАСА планира да изпрати астронавти на Марс още през 30-те години на настоящия век, припомня Ройтерс.