Мъжът, хвърлил взривно устройство пред полицията в Дупница, може да бъде настанен в психиатрия

Районната прокуратура в Кюстендил ще поиска от съда мъжът хвърлил самоделно взривно устройство пред полицията в Дупница да бъде настанен в психиатрично заведение за изследване.

62-годишният мъж от село Ресилово беше задържан, за това че малко след 20:00 часа на 12 октомври е взривил бутилка със запалителна течност пред сградата на Районното управление на полицията в Дупница. По първоначални данни в нея е било поставено пиротехническо изделие (пиратка) и ловен барут.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. При взрива няма нанесени щети по сградата, както и пострадали служители на МВР.