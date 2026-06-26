БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за Баба Алино: 25 са задържани и се...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Медисън Кийс и Татяна Мария ще играят за титлата на тенис турнира в Ийстбърн

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Кийс победи Петра Марчинко, а Мария надделя над Остапенко

Медисън Кийс и Татяна Мария ще играят за титлата на тенис турнира в Ийстбърн
Снимка: БТА
Слушай новината

Двукратната шампионка Медисън Кийс и Татяна Мария се класираха за финала на турнира по тенис на трева WТА 250 в Ийстбърн (Англия) с награден фонд от 499 хиляди долара.

Американката Кийс, поставена под номер 2, спечели първия сет срещу Петра Марчинко с 6:1, след което участващата в основната схема като "щастлива губеща" хърватка прекрати участието си в двубоя заради контузия.

На финала шампионката от 2014 и 2023 година ще се изправи срещу Татяна Мария. Германската представителка победи с 6:1 в първата част бившата шампионка и трета поставена Елена Остапенко. Латвийката се отказа да доиграе мача при 2:1 в своя полза във втория сет заради вирусно заболяване.

31-годишната Кийс води с 3:1 успеха в двубоите срещу Мария. Американската тенисистка има 10 титли от турнирите на WТА, докато 38-годишната германка е с 4 шампионски трофея на сингъл до момента.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
3
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
4
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
5
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
6
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
3
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: WTA

Ига Швьонтек стартира защитата на титлата си от Уимбълдън срещу американка
Ига Швьонтек стартира защитата на титлата си от Уимбълдън срещу американка
Елена Остапенко и Мадисън Кийс продължават уверено към нова титла в Ийстбърн Елена Остапенко и Мадисън Кийс продължават уверено към нова титла в Ийстбърн
Чете се за: 01:27 мин.
Наоми Осака е на крачка от първия си финал на трева Наоми Осака е на крачка от първия си финал на трева
Чете се за: 01:45 мин.
Организаторите на Уимбълдън са изненадани и разорачовани от планирания протест на играчите срещу размера на наградния фонд Организаторите на Уимбълдън са изненадани и разорачовани от планирания протест на играчите срещу размера на наградния фонд
Чете се за: 03:12 мин.
Елизара Янева отпадна във втория кръг на квалификациите на Уимбълдън Елизара Янева отпадна във втория кръг на квалификациите на Уимбълдън
Чете се за: 01:17 мин.
Мира Андреева отпадна в Бад Хомбург Мира Андреева отпадна в Бад Хомбург
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с валяк Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с валяк
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Обвиняемият за убийствата в Угърчин остава в ареста, реши Окръжният...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
В навечерието на срещата на върха на НАТО: Кой ще даде целувка на...
Чете се за: 09:12 мин.
По света
Засилени проверки на водните атракциони по българското Черноморие
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ