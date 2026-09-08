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Между 20 и 120 милиона евро са прогнозните разходи за ремонта на Аспаруховия мост

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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Представители на общинската и държавната власт обсъдиха варианти за ремонта на Аспаруховия мост и за допълнителни транспортни връзки за Варна на север и юг от града. Срещата съвпадна с 50-годишнината от официалното откриване на моста през 1976 г. Участниците ще настояват средства за ремонта му да бъдат заложени в държавния бюджет за 2027 г., а работата да започне възможно най-скоро.

Вече е готово техническото обследване на Аспаруховия мост. То беше възложено от Агенция „Пътна инфраструктура“ по настояване на работната група към Варненския общински съвет, ангажирана с проблемите на съоръжението. Обследването разглежда необходимите дейности по строежите в горната и долната част на съоръжението. За долното строене са разгледани три варианта с прогнозна стойност между 20 и 120 милиона евро. Окончателното решение ще бъде взето след техническа и сеизмична оценка. Предстои да се направи и микросеизмично райониране, което да даде допълнителна информация за риска.

При горното строене се обсъжда намаляване на пътните платна, което да даде възможност за пешеходно и велосипедно движение. В момента по моста се отчитат около 18 милиона пътувания годишно, като се очаква трафикът да нараства с развитието на града в южна посока.

Данни за натоварването вече идват и от системата за измерване на трафика. Те ще бъдат използвани при търсенето на решения за транспортното развитие на района. Те включват допълнителна връзка между Варна и южните райони, което не отменя необходимостта от ремонта на Аспаруховия мост.

Една от възможностите е развитието на водния транспорт, като Варна и Белослав вече имат подготвен съвместен проект по програмата „Европейска градска инициатива“. По предварителни изчисления само едно корабче би могло да поеме около 350 хиляди пътувания годишно, които иначе биха преминали по моста.

Обсъден беше и северният обход на Варна по направление Кичево, Куманово и Оброчище, включително чрез разширяване на съществуващите пътища.

Срещата се проведе по инициатива на председателя на Общинския съвет Христо Димитров и в нея участваха общински съветници от работната група за Аспаруховия мост, кметът Благомир Коцев и представители на администрацията, областният управител Марио Смърков и 10 от народните представители от Варна от всички политически сили в парламента.

# Аспарухов мост #Варна

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