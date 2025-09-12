Михаил Георгиев и Ален Хубулов откриват българското участие на световното по борба

Михаил Георгиев и Ален Хубулов излизат първи на световното първенство по борба в Загреб (Хърватия), което започва в събота.



Георгиев среща дебютанта Михаел Зале (Канада) при 70-килограмовите в свободния стил. По-рано тази година българинът стана 9-и на европейското и пети на силния турнир "Яшар Догу" в Турция.



Другият ни представител в първия ден Ален Хубулов (125 кг) излиза срещу Алишер Йергали (Казахстан), седми на Олимпийските игри Париж 2024. Натурализираният у нас осетинец е трети в Европа при мъжете и втори на световното до 23 г. през 2024-а.



В първия ден е надпреварата в категориите 61 кг и 86 кг, но без българско участие. Срещите стартират от 11,30 часа наше време.



БНТ 3 ще предава двубоите за медалите, като прякото предаване всяка вечер започва в 19:00 ч.