Микел Артета: Можем да се конкурираме с всеки един отбор

Мениджърът на Арсенал Микел Артета приветства „глада, желанието и амбицията“ на своите футболисти, след като те си осигуриха директно място на осминафиналите в Шампионската лига с убедителна победа с 3:1 при гостуването си на италианския Интер.

„Много сме горди, не само с мача тази вечер, но и с това, което направихме в турнира досега. С един мач до края на основната фаза вече сме в позицията, в която искаме да бъдем“, заяви Артета след мача във вторник вечер, цитиран от агенция ДПА.

Габриел Жезус, който записа първия си европейски мач като титуляр от 405 дни насам, насочи Арсенал по пътя към седмата поредна победа в турнира този сезон, разписвайки се на два пъти в срещата.

„Това е огромна награда за отбора, защото знаем колко е трудно. Наистина имахме глада и желанието да бъдем на такова място срещу топ отбор и да докажем какво сме и какво можем. Имаме амбиция и убеждението, че можем да се конкурираме срещу всеки съперник“, продължи той.

Артета похвали целия отбор и отношението, с което се отнасят играчите му към всеки мач.

„Харесва ми отношението да излезем при тази атмосфера срещу противник, който имахме. Отборът ни е узрял, много амбициозен и емоционално контролиран. Трябва да продължим напред“, добави още испанският мениджър на Арсенал.