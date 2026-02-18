Милан се завръща на "Сан Сиро" за първи път след началото на Зимните игри

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Вижте кои са министрите в кабинета...
Чете се за: 02:15 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

"Росонерите" с кадрови проблеми преди мача с Комо.

Милан Сан Сиро
Снимка: БГНЕС
Милан ще бъде без няколко ключови футболисти в домакинството си на Комо от Серия А в сряда вечер. Срещата е пренасрочена, след като първоначално трябваше да се изиграе на 8 февруари в рамките на 24-ия кръг, но бе отложена заради церемонията по откриването на Зимни олимпийски игри 2026, която бе свързана със стадион „Сан Сиро“.

През сезона се обсъждаше възможността двубоят да се проведе в Пърт, Австралия, но идеята бе блокирана от Азиатска футболна конфедерация през декември. В крайна сметка мачът остана в Италия и ще започне в 21:45 тази вечер.

„Росонерите“ преследват победа, която да ги доближи на пет точки от лидера в класирането Интер. В последния си мач тимът спечели с 2:1 като гост на Пиза.

Комо обаче също има амбиции – въпреки изненадващото поражение с 1:2 от Фиорентина през уикенда, отборът заема седмо място и е само на шест точки от Топ 4. При успех или равенство съставът на Сеск Фабрегас може да изпревари Аталанта и да се изкачи на шеста позиция.

Милан няма да може да разчита на Адриен Рабио, който бе изгонен в края на мача с Пиза. Това отваря възможност в халфовата линия за Ардон Яшари и/или Самуеле Ричи.

Кристиан Пулишич остава под въпрос и е малко вероятно да започне като титуляр, докато Рафаел Леао може да стартира, вероятно редом до Рубен Лофтъс-Чийк. Закари Атекaме се очаква да запази мястото си по десния фланг заради отсъствието на Алексис Салемакерс.

В лагера на Комо също има наказан – Алваро Мората, който получи червен картон в последния си мач. Така в атака на гостите се очаква да започне Тосас Дувикас, подпомаган от младото трио Хесус Родригес, Нико Пас и Мартин Батурина.

За последно Милан игра на „Сан Сиро“ преди точно един месец - на 18 януари срещу Лече (1:0).

#Зимни олимпийски игри 2026 #Милан #"Сан Сиро"

