Милан започна обещаващо при дебюта на Модрич

Отборът на Милан започна новия сезон в Италия с победа. В среща от първия кръг в турнира за Купата, „росонерите“ се наложиха с 2:0 над Бари. Дебют за Милан записаха голяма част от новите попълнения, сред които и Лука Модрич, който се появи на терена в средата на втората част. 39-годишният полузащитник беше посрещнат с бурни аплодисменти на „Сан Сиро“ и остави повече от добри впечатления с първите си изяви с „червено-черната“ фланелка.

17-годишният българин Валери Владимиров, който изненадващо попадна в групата на Милан, не взе участие в срещата. Иначе головете за 7-кратните шампиони на Европа реализираха Рафаел Леао и Кристиян Полушич.

Португалецът откри резултата с точен удар с глава в 14-ата минута, засичайки центриране на Фикайо Томори. Секунди по-късно обаче Леао напусна терена с контузия и остава под въпрос за първия шампионатен двубой срещу Кремонезе след седмица.

До края на първото полувреме Пулишич на два пъти и Рубен Лофтус Чийк бяха близо до нов гол, но такъв не падна.

в 40-ата минута беше и единствената възможност за гол за Бари, която дойде след удар от около 30 метра на Сибили, но капитанът Майк Менян с една ръка изби в корнер.

В началото на второто полувреме Милан сложи точка на интригата с втори гол. Отлична комбинация между резервата Сантяго Хименес и Пулишич завърши с попадение на американеца, който бе точен с удар от близко разстояние. До края Алексис Салемакерс и Хименес опитаха късмета си, но бяха неточни. В средата на полувремето в игра се появиха Лука Модрич и Ардон Яшари, които преди първия съдийски сигнал, заедно с другите нови в Милан, бяха официално представени на „Сан Сиро“.



От първата минута за Милан започнаха други от новите - Самуеле Ричи и Первис Еступинян.

Във втория кръг в турнира Милан ще се изправи срещу друг отбор от Южна Италия – Лече.