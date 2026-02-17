БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милена Тодорова: Всички емоции, които изпитах, ме карат да обичам този спорт още повече

Българката насочва поглед към щафетата и масовия старт след драматичното четвърто място в спринта на Олимпиадата в Милано/Кортина

Милена Тодорова: Всички емоции, които изпитах, ме карат да обичам този спорт още повече
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Милена Тодорова сподели, че е заобичала още повече биатлона след драматичното си четвърто място в спринта на 7.5 километра на Олимпийските игри в Зимни олимпийски игри 2026.

28-годишната българка допусна един пропуск в стрелбата, който я лиши от сигурно отличие. Непосредствено след финала тя не скри разочарованието си и заяви, че четвъртото място е "най-лошото в спорта“.

Няколко дни по-късно обаче тонът ѝ беше различен.

"Оставих цялото си сърце в това състезание и всички емоции, които изпитах от него, ме карат да обичам този спорт още повече!“, написа Тодорова в профила си във Фейсбук.

Биатлонистката има още две участия на трасето в Антхолц-Антерселва. Утре тя ще бъде част от българската щафета на 4 по 6 километра, а в събота ще стартира и в масовия старт на 12.5 километра, където ще се състезават най-добрите 30 от Игрите.

След силното си представяне в спринта Тодорова остава сред основните надежди за ново престижно класиране за България в биатлона на олимпийската сцена.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026 #Милена Тодорова

