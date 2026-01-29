Минимален успех за Арда и загуба за Монтана в контролите

Арда Кърджали победи узбекистанския отбор Нефтчи Фаргона с минималното 1:0 в контролна среща.

Победният гол отбеляза защитникът Димитър Велковски в 20-ата минута.

В друга контрола от деня Монтана загуби с 0:1 от руския втородивизионен Лениноградец в последната си контролна среща на лагера в Сиде. Съставът от Санкт Петербург стигна до успех в 73-ата минута, след центриране от ляво и удар от въздуха на Игор Школик.

Кметът на Монтана Златко Живков бе на трибуните, а българските футболисти могат да съжаляват, че не отбелязаха поне един гол.