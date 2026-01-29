БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Минимален успех за Арда и загуба за Монтана в контролите

от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Кърджалии победиха узбекистанския отбор Нефтчи Фаргона, докато Монтана отстъпи на руския Лениноградец.

Димитър Велковски
Снимка: Startphoto.bg
Арда Кърджали победи узбекистанския отбор Нефтчи Фаргона с минималното 1:0 в контролна среща.

Победният гол отбеляза защитникът Димитър Велковски в 20-ата минута.

В друга контрола от деня Монтана загуби с 0:1 от руския втородивизионен Лениноградец в последната си контролна среща на лагера в Сиде. Съставът от Санкт Петербург стигна до успех в 73-ата минута, след центриране от ляво и удар от въздуха на Игор Школик.

Кметът на Монтана Златко Живков бе на трибуните, а българските футболисти могат да съжаляват, че не отбелязаха поне един гол.

#Арда Кърджали #ПФК Монтана

