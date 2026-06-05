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Министър Петрова: Критично забавяне на реформите в енергетиката

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министър петрова критично забавяне реформите енергетиката
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Критично забавяне по реформите по Плана за възстановяване и устойчивост и по основни процеси в енергийния сектор. Това заяви в "Още от деня" енергийният министър Ива Петрова.

Министър Петрова коментира приоритетите на екипа си след встъпването в длъжност и направената първоначална оценка на състоянието в сектора. Тя посочи, че са предприети действия за събиране на информация и определяне на основните направления за работа.

„Когато встъпих в длъжност моят екип направихме всичко възможно да съберем информация и да видим в какви направления трябва да тръгнем по отношение на сектора и кои са непосредствените приоритети“, заяви енергийният министър Ива Петрова.

По думите ѝ е установено сериозно изоставане по ключови реформи, свързани с европейското финансиране. Тя уточни, че проблемите засягат както Плана за възстановяване и устойчивост, така и основни структурни промени в сектора.

„Всъщност това, което установихме в Министерството на енергетиката, е критично забавяне по реформите по Плана за възстановяване и устойчивост и по-точно с основната реформа, свързана с корпоративното преструктуриране на БЕХ. Съществени проблеми по отношение гарантиране на безрисковото завършване на инвестициите по ПВУ. Знаете, в Министерството на енергетиката има пакет от инвестиции, които се подкрепят в рамките на механизма, който е пакет от инвестиции, ангажира съществен ресурс от близо 1 млрд евро и в същото време е свързан със съществена трансформация в сектора, тъй като тези инвестиции са насочени към системите за съхранение. Основната част от тях, които са два варианта – системи за съхранение съвместно разположени с мощности от възобновяеми енергийни източници и т.нар. самостоятелни батерии“, каза министърът.

По думите ѝ сериозно изоставане има и в подготовката на нормативната рамка и транспонирането на европейското законодателство.

„Другото, което има съществено изоставане в работата на министерството, е наистина по подготовката на нормативната рамка и по-конкретно транспониране на европейското законодателство, но също така и адаптиране на нормативната и регулаторната рамка към процесите на трансформация на сектора“, допълни Ива Петрова.

Министърът обърна внимание и на новите участници на енергийния пазар и нуждата от адаптация на регулациите.

„Във връзка с адекватното участие на тези нови пазарни участници в пазара има все още дълъг път да извървим по отношение на регулаторната рамка“, каза Петрова.

Тя коментира и проблеми в управлението на държавните енергийни дружества, включително Българския енергиен холдинг.

„Установихме доста спорни управленски практики“, заяви министърът, уточнявайки, че става дума за начина на контрол и вземане на решения в системата.

По думите ѝ част от проблемите засягат и стратегически инфраструктурни проекти, включително ядрените мощности.

Министърът допълни, че са установени и забавяния в ремонти, обществени поръчки и управленски решения в енергийните дружества. Петрова уточни, че вече са възложени одити в ключови дружества, включително в Българския енергиен холдинг, „Мини Марица-изток“ и „Нови мощности“. Тя обясни, че са предприети и кадрови промени с цел подобряване на управлението.

#Ива Петрова #енергиен министър

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