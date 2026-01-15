Министър Вълчев не вижда възможност този парламент да разгледа промените в Закона за образованието

Нищожен е шансът в рамките на този парламент да бъдат гласувани промени в Закона за предучилищното и училищно образование, заяви от Пловдив министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев. Той се обяви за последователност в работата на следващия екип и изтъкна, че такава е имало в дейността на Образователното министерството и при различни политически сили.

Според Красимир Вълчев задължително трябва да се промени системата от санкции за учениците, да се ограничи допълнително използване на мобилни телефони и да се наблегне на гражданското възпитание.