Мира Андреева спечели турнира в Аделаида без особени проблеми

Рускинята Мира Андреева спечели титлата на турнира по тенис WТА 500 на твърди кортове в Аделаида, Австралия.

Номер 8 в световната ранглиста Андреева загря за Откритото първенство на Австралия с победа над канадката Виктория Мбоко с 6:3, 6:1 и взе четвърти трофей от WТА в кариерата си.

18-годишната рускиня, която завоюва две поредни титли от WТА 1000 миналата година в Дубай и Индиън Уелс, ще се изправи срещу сребърната медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024 Дона Векич в първия кръг в Мелбърн.

19-годишната Мбоко поведе с 3:0, но Андреева обърна резултата като спечели следващите шест гейма по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част Андреева доминираше изцяло и без проблеми стигна до успеха, подготвяйки се перфектно за първия турнир от Големия шлем за годината, който започва в неделя.

„Благодарна съм на себе си, че бях смела във всички мачове, които играх. Благодарна съм, че се изтощавах всеки ден на тренировките. Благодарна съм, че промених манталитета си, за да се боря до последната точка. Благодарна съм за това, че правя това, което трябва, правя това, което екипът ми казва да правя, понякога с оплаквания, но добре“, добави Андреева, цитирана от агенция Ройтерс.

Канадката Мбоко взе медицинско прекъсване по средата на мача. Световната номер 17, която стана най-младата тенисистка след Серина Уилямс, победила четири шампионки от Големия шлем в един турнир по пътя към спечелването на титлата в Канада миналата година, ще се изправи срещу австралийката Емерсон Джоунс в първия си мач в Мелбърн.