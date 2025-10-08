БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мирела Райкова е държавен шампион по обездка

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Спорт
Държавното първенство се проведе в КБ "Фригопан, с.Царацово.

Над 30 тандема премериха сили в Държавното първенство по обездка в клас Т, юноши до 14 и до 18 години.

Надпреварата, в която бяха излъчени и медалистите в категориите за 4, 5 и 6-годишни коне се проведе в КБ "Фригопан, с.Царацово.

Държавен шампион за 2025 г. в най-високия клас стана Мирела Райкова с кон Сиско Кид (ЕК Конкур). Среброто е за Пламена Зенова с кон Маренго (ККС Проф. Рангел Караиванов), бронз завоюва Цветелина Цанева с кон Кастинг (ККС Калоян 92).

При юношите до 18 г. купата е за Елена Касакова с кон Бауман'с Куинау (ККС Калоян 92), а до 14 г. държавен първенец е Дария Чолакова с кон Лавлин (ЕК Екуита).

При 4-годишните коне първа е Йоанна Сталева с кон Даймънд Уайт (ККС Кариер), при 5-годишните златото е за Елена Касакова с кон Чикаго (ККС Калоян 92), а при 6-годишните шампион е Мартина Гайдарова с кон Зонар (ККС Шумен).

