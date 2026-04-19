"Млади таланти в модата" - национално ученическо състезание

Ученици от 15 професионални гимназии влязоха в ролята на дизайнери и показаха как изглежда модата през техните очи по време на националното състезание „Млади таланти в модата“.

Събитието се проведе в Национален дворец на децата, а домакин беше Професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия в София.

Младите участници се състезаваха в три категории:

– модно ревю на тема „Красотата на различието“

– модна скица

– „Сръчни ръце“ – изработване на детска пола

Освен че създадоха собствени модели, учениците вложиха и кауза – всички изработени детски поли ще бъдат дарени на 67 ОУ Васил Друмев в София.

В състезанието участваха гимназии от София, Пловдив, Варна, Русе, Сливен, Ямбол, Хасково, Добрич, Велико Търново, Дупница, Попово, Гоце Делчев и Бяла Слатина.

Заместник-министърът на образованието д-р Емилия Лазарова поздрави участниците и подчерта, че уменията, които показват, са важна стъпка към бъдеща реализация в модерния свят.

В журито и сред гостите имаше професионалисти от модната индустрия, които подкрепиха младите таланти и им дадоха шанс за бъдещо развитие.