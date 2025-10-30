БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия...
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:17 мин.

"Моите въпроси за €": Кога е най-добрият момент да обменим левовите монети преди въвеждането на еврото

Дарина Ангелова
Два месеца преди въвеждане на еврото екипът на "По света и у нас" продължава да отговаря на вашите въпроси, свързани с еврозоната.

Петър: Имам около 8000 лева в монети. Кога ще е най-добре да ги превалутирам?

Адриан Николов, старши икономист: "В момента, в който банките започват да правят обръщане на пари безплатно. Този период все още не е започнал, но ще започне много скоро. Оттам насетне има много решения, монетният двор винаги го е правил това безплатно, някои супермаркети също приемат големи количества метални монети, така че има много решения, стига, разбира се, да е в рамките на периода, в който лева продължава да бъде законно платежно средство, което ще е още доста време."

