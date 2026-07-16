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Монтана 2003 срещу Карина Константинова и Келтерн в Еврокъп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Действащите шампионки в женската А група научиха част от своите съперници за редовния сезон във втората по сила надпревара в Европа.

монтана 2003 отвори нова страница трофея адриатическата лига
Снимка: WABA League/Instagram
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Монтана 2003 разбра част от своите съперници за редовния сезон в Еврокъп при жените. Действащите шампионки в женската А група попаднаха в група K, където ще срещнат Рутроник Старс Келтерн. Както знаем, част от германките е Карина Константинова. Другият съперник е чешкият Острава, докато последният ще бъде един измежду гръцкия Панатинакос, турския Елмак Конут и испанския Жирона, които са част от квалификациите в Евролигата.

От своя страна Берое Стара Загора, ако преодолее квалификациите среши Бакси Ферол, ще бъде част от група D. Там са гръцкият Олимпиакос, турският Мерсин и полският Шльонск Вроцлав.

Ето какво отреди жребият:

Група А: Жабини Бърно (Чехия)/Цървена звезда, Шарней (Франция), АЕЛ Лимасол (Кипър), Хелзинки (Финландия)

Група B: АСБ Виланьов Д′Аск (Франция), Бешикташ (Турция) Брандис (Чехия), Макаби Ашдод (Израел)

Група C: Панатинайкос (Гърция)/Елмак Конут (Турция), Роял Касторс Брейн (Белгия), АЛБА Берлин (Германия), Сант Джовани (Италия)/Естепона (Испания)

Група D: Мерсин (Турция), Олимпиакос (Гърция), Шленза Вроцлав (Полша), Бакси Ферл (Испания)/БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА (България)

Група Е: Жабини Бърно (Чехия)/Цървена звезда (Сърбия)/ДВТК (Унгария), Хайрис Испания, Панатилитикос (Гърция), Брод на Сави (Хърватия)

Група F: Кароло/КП Бърно (Чехия)/Венеция (Италия), ТТТ Рига (Латвия), Университатия Клуж (Румъния), Елицур Рамла (Израел)/Протеас Волус (Гърция)

Група G: Кароло/КП Бърно (Чехия), Компабасо (Италия), Нион (Швейцария), Цинкарна Целе (Словения)

Група H: Кибиркщис (Литва)/Познан (Полша), Елфик Фрибур (Швейцария), Бретан Баскет (Франция), Кастелнуово (Италия)

Група I: Кибиркщис (Латвия)/Шопрон (Унгария)/Познан (Полша), Бенфика (Португалия), Ниш (Сърбия), Саарулиоз (Германия)/Рейвънс де Женева (Швейцария),

Група J: ЛАТ Монпелие (Франция), Гожов (Полша), Дюран Енсинио (Испания), Пансерайкос (Гърция)

Група К: Панатинайкос (Гърция)/Елмак Котнут (Турция)/ Жирона (Испания), Рутроник Старс Келтерн (Германия), Острава (Чехия) и МОНТАНА 2003 (България)

Група L: Авенида (Испания), Намюр (Белгия), Ружомберок (Словакия), Хомутов (Чехия) – Шартър (Франция)

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#ЖБК Острава #Еврокъп за жени 2026/2027 #БК Рутроник Старс Келтерн #ЖБК Монтана 2003 #Карина Константинова

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