Моринари Ватанабе откри Световната купа по художествена гимнастика в София

Президентът на Световната гимнастика Моринари Ватанабе официално откри Световната купа по художествена гимнастика в София, която започна днес в „Арена 8888“.

„Пролетните цветя вече цъфтят в София. И тук, със започването на Световната купа, цветята на художествената гимнастика започват да разцъфват. Цветята цъфтят както във време на мир, така и във време на война. Надявам се скоро да дойде мирен ден и Световната купа в София да помогне това да се случи“, каза Ватанабе, който започна речта си на български език.

Сред официалните гости на откриването бяха още Димитър Илиев – министър на младежта и спорта в служебното правителство, Даниела Дашева – заместник-министър на младежта и спорта, Десислава Желязкова – заместник-кмет на София по образование и градско развитие, Ноха Абу Шабана – президент на Техническия комитет по художествена гимнастика към Световната гимнастика, Красимир Дунев – президент на Българската федерация по гимнастика, Изабел Саваде – вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по гимнастика, Мария Петрова – вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по гимнастика и вицепрезидент на БФХГ, Гьозал Муминова (Узбекистан) – член на Техническия комитет на Световната гимнастика и технически делегат на Световната купа, както и Илиана Раева – президент на Българската федерация по художествена гимнастика и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет.

„За мен е огромно удоволствие да имам шанса да бъда сред вас на старта на Световната купа по художествена гимнастика в София. България се радва на изключителна популярност на този спорт, тъй като години наред наши спортисти носят слава от най-високите спортни върхове. Именно поради тази причина искам да благодаря на организаторите – Българската федерация по художествена гимнастика – за отличната организация на това събитие. От сърце пожелавам успех на всички участници“, каза министър Илиев.

210 деца, като малки ангели на добротата, изпълниха килима в масова композиция, носеща послание за обич, светлина и дом. Под звуците на „Облаче ле бяло“, изпълнена на живо от Филип Донков с акомпанимент на пиано и китара, София дишаше в ритъма на българската душа.

Хореографията, дело на Вивиан Делийска, Йоана и Илиана Динекови, обедини енергията на клубовете „Левски“, „Левски-Триадица“ и „Теа Денс“ в един внушителен спектакъл. Идеята за този емоционален празник е на председателите на клуб „Левски“ Валентина Симеонова, „Теа Денс“ – Теодора Граматикова, и „Левски-Триадица“, начело с председателя на Треньорската комисия Мария Кънчева – хора, които създават бъдещето на българската гимнастика всеки ден.

В този празник на красотата сцената беше споделена от една истински вдъхновяваща история – участието на Василена Богданова. Сребърната медалистка от световното първенство за спортисти със синдром на Даун изпълни съчетание с обръч. Нейното участие беше и силно послание по пътя към предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което София ще приеме от 13 до 19 юни в пет спорта, включително художествена гимнастика.

От 14:30 часа стартира поток С с участието на Ева Брезалиева, която е с девети номер и ще изиграе първото си съчетание с бухалки.

От 19:25 часа ансамблите ще покажат композициите с пет топки, а България, в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова, ще играе с №2.