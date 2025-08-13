Може ли да бъде решен проблемът с голямото повишение на цените по веригата от производител до купувач.



Проектозаконът за агрохранителната верига, с който правителството цели да избегне спекулативното повишение на цените докато стоките стигнат до потребителите, сблъска мненията.

Според Цветан Цеков от браншовата камара "Плодове и зеленчуци" законът ще гарантира този баланс и ще защити производителите.

"Законови гаранции, в които се регламентира всеки участник по агрохранителната верига как ще разпредели финансовия поток - производителят не по-малко от 10 процента ще бъде зашитен, защото до момента се продаваше и под себестойност", заяви в "Денят започва" Цветан Цеков.

Яна Стратиева от сдружението "Храни и напитки" смята, че законът не взема предвид спецификите на различните производства и това може да направи крайния продукт неконкурентен.