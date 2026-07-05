МВР празнува 147 години – признание към служителите и почит към героите

147 години от своето създаване отбелязва днес МВР. В далечната 1879 година първият български следосвобожденски владетел княз Александър I Батенберг с един от първите си укази, веднага след приемането на Търновската конституция, създава Министерството на вътрешните дела.
Българският патриарх Даниил отслужи водосвет по случай професионалния празник на Министерството на вътрешните работи пред Паметника на Незнайния воин, след което държавният глава Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред Вечния огън.
Илияна Йотова, президент на Република България: "Вие сте различни, вие от системата на МВР сте всеки ден с нас, с хората. И вие сте нашата надежда тогава, когато ни е най-трудно и когато сме най-уязвими, защото такъв е животът - често пъти неволята ни среща с вашата лична всеотдайност и с вашия личен кураж и смелост. Затова разчитаме толкова много на вас."
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Днес с още по-голяма тежест върху нас лежат очакванията и надеждата на българското общество именно МВР да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, за създаване на държава, в която институциите служат на народа и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода."
Даниил, патрирах Български и митрополит Софийски: "Трудът, който полагате е наистина благороден и служението, което принасяте на цялото ни общество е наистина жертвено."