МВР празнува 147 години – признание към служителите и почит към героите

147 години от своето създаване отбелязва днес МВР. В далечната 1879 година първият български следосвобожденски владетел княз Александър I Батенберг с един от първите си укази, веднага след приемането на Търновската конституция, създава Министерството на вътрешните дела.

Българският патриарх Даниил отслужи водосвет по случай професионалния празник на Министерството на вътрешните работи пред Паметника на Незнайния воин, след което държавният глава Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред Вечния огън.