На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС

Предварителната програма на депутатите предвижда първо четене на Закона за защита на потребителите. В него се определя регламента за изземването на опасни продукти и предоставяне на правна защита на потребителите в този случай.

Глобата например за пускане на пазара на продукт, който не е придружен от указания и информация на български език е до 1500 лв. за еднолични търговци и до 5000 за юридически лица.

Глоби до 30 000 лв. се предвиждат при неизпълнено предписание за безопасност на продуктите.

КЗП е връзката с европейската система за обмен на информация за опасни продукти.