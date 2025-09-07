БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Грузия – България - 2:0, Ника Гагнидзе удвои

Чете се за: 02:42 мин.
Български футбол
Опасности не липсваха още на старта, като гостите пропуснаха златна възможност. В 5-та минута Радослав Кирилов центрира в наказателното поле, където Марин Петков стреля с глава, но Гиорги Мамардашвили спаси авторитетно. 3 минути след това и Светослав Вуцов трябваше да се намесва при удар на Отар Какабадзе, който създаде първата опасност за домакините.

В 21-та минута грузинците се опитаха да наложат териториално надмощие, като Хвича Кварацхелия стреля встрани от вратата, пазена от Вуцов.

Грузинският отбор овладя инициативата, а този факт бе затвърден в 30-та минута. Тогава Владимир Николов сгреши, а Кварацхелия се възползва, след което премина Антон Недялков и Николай Минков, озова се на добра позиция и с прецизен удар откри резултата.

„Кръстоносците“ потърсиха втори гол малко по-късно, когато Жорж Микаутадзе се стреля от трудна позиция, но бе спрян от гредата.

Домакините продължиха с опасностите пред вратата на Вуцов, а в 34-та минута като по чудо не удвоиха. Зурико Давиташвили асистира на Микаутадзе , който пропусна да засече топката от добра позиция.

Нестихващият натиск на грузинците отново даде ефект в 44-та минута. Емил Ценов пропусна да пресече пас, а топката се озова в краката на Давиташвили. Той не се забави с подаването към Ника Гагнидзе, който остана очи в очи срещу Вуцов и покачи за 2:0.

Българският национален отбор по футбол играе втория си мач от квалификациите. Българите допуснаха поражение от Испания на старта на пресявките, а грузинците отстъпиха пред Турция.

Вижте и стартовите състави на двата отбора:

Грузия: 1. Гиорги Мамардашвили, 2. Отар Какабадзе, 14. Лука Лочошвили, 5. Саба Гогличидзе, 16. Иракли Азаров, 20. Ника Гагнидзе, 15. Анзор Меквабишливи, 6. Гиорги Кочорашвили, 10. Зурико Давиташвили, 22. Жорж Микаутадзе, 7. Хвича Кварацхелия - капитан

България: 21. Светослав Вуцов, 12. Николай Минков, 5. Кристиан Димитров, 2. Росен Божинов, 14. Антон Недялков, 8. Андриан Краев, 13, Емил Ценов, 16. Мартин Петков, 17. Георги Миланов - капитан, 10. Радослав Кирилов, 22. Владимир Николов

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

