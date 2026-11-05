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НА ЖИВО: Левски - Ягелония 0:0

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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"Сините" поглеждат към втора поредна победа в турнира.

лига европа левски ягелония галерия
Снимка: startphoto.bg
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Откриващите минути бяха за гостите, които наложиха известно териториално надмощие и имаха шанс да открият резултата. В 6-та минута Хесус Имас овладя топката около границата на наказателното поле и стреля в аут към близкия десен ъгъл. Секунди по-късно Кайетан Шмит се възползва от грешка в „синята“ отбрана и се озова очи в очи със Светослав Вуцов, но последният предотврати попадението в неговата врата.

Домакините постепенно излязоха от своята половина, но без да стигат до някакви опасни атаки.

Това обаче се промени в средата на първото полувреме. В 24-та минута Евертон Бала проби в наказателното поле и шутира от трудна ситуация по диагонал, пращайки топката в аут. В следващата минута Сержиньо отне в средата на терена и стреля опасно от дистанция, като изпробва рефлексите на Славомир Абрамович, който улови.

В 33-та минута столичани организираха още една атака. Сержиньо подаде на Алдеир Невеш, а той центрира към Евертон. Той стреля от движение, но неточно.

Отборът от Бялисток отговори в края на първата част. В 41-та минута Джереми Агбонфило се прояви със солова акция, пробивайки в наказателното поле, откъдето стреля. Слабият му удар обаче не застраши Вуцов и той улови без проблеми.

Действащите шампиони в Първа лига пренесоха събитията веднага на другата врата в ответната минута. Сержиньо намери Рейналдо , който се намираше в наказателното поле и пробва удар, пратен директно в ръцете на Абрамович.

Това се оказа и всичко по-интересно от гледна точка на голови положения през първото полувреме.

Левски излиза за още едно предизвикателство в Лига Европа. Селекцията на Хулио Веласкес ще домакинства на Ягелония в среща от четвъртия кръг. Мачът на Националния стадион „Васил Левски“ ще стартира от 19:45 часа, а главен съдия е Енея Йорги от Албания.

Действащите шампиони в Първа лига се стремят към втори поредна и първа домакинска победа във втория по сила турнир, организиран от УЕФА. Към момента „сините“ имат на сметката си една победа, равенство, една загуба и 4 точки, което ги поставя на 17-то място във временното класиране.

От своя страна съставът на Адриан Семенец се намира по-назад в подреждането. Поляците имат на сметката си един успех и две поражения, като се намират на 27-та позиция с 3 точки.

СЪСТАВИ:

Левски:


92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 4. Кристиан Макун, 3. Майкон - 8. Марко Груич, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо - 22. Мазир Сула, 7. Рейналдо, 17. Евертон Бала

Треньор: Хулио Веласкес

Ягелония:


50. Славомир Абрамович - 27. Родриго Консейсао, 3. Душан Стоянович, 44. Апостолос Константопулос, 23. Гийерме Монтоя - 11. Хесус Имас, 6. Тарас Романчук (К), 19. Анерс Клинг - 10. Джереми Агбонфило, 99. Ник Прелец, 7. Кайетан Шмит

Треньор: Адриан Семенец

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