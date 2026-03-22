НА ЖИВО: Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер

БНТ 3 ви пренася в Норвегия в неделя, 22 март от 13:25 ч.
За четвърта поредна година няма кой да победи Марко Одермат в супергигантския слалом. Швейцарецът отново триумфира в дисциплината, а в Лилехамер ще опита да докаже още веднъж, че доминацията му е колкото категорична, толкова и заслужена.
Австрийско трио застава на пътя му. Винсънт Крихмайер, Щефан Бабински и Рафаел Хаазер желаят да завършат сезона подобаващо, но дали ще успеят?
Отговорът пристига с последното състезание в скоростните дисциплини при мъжете за сезона.
